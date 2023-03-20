Врачи рассказали, к каким последствиям может привести переохлаждение ног

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Переохлаждение ног может привести к опасным для здоровья последствиям. О них рассказали медицинские специалисты.

Переохлаждение ног может привести к простуде, спровоцировать воспалительные процессы мочеполовой системы, ослабить иммунитет. Также возможны проблемы с почками и суставами.

Если человек замерз или промочил ноги на улице, важно оперативно предпринять необходимые меры, чтобы предотвратить опасные для здоровья последствия.

В первую очередь важно согреть ноги. Однако, делать это нужно постепенно, чтобы не нарушить сердечный ритм и не допустить внутреннее кровоизлияние из-за быстрого расширения сосудов. Можно сделать ванночку комфортной температуры.

Стоит сделать массаж стоп руками или шерстяной тряпочкой, передает Общественная служба новостей.

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