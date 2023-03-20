Пациент вытрезвителя в Санкт-Петербурге поджег палату для привлечения внимания

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В Санкт-Петербурге пациент психосоматического изолятора устроил поджог, чтобы привлечь внимание персонала. Об этом стало известно в понедельник, 20 марта.

По предварительным данным, инцидент произошел ночью в одном из корпусов Мариинской больницы. Пациент вытрезвителя пытался привлечь внимание врачей, но все его попытки проваливались. Тогда мужчина решил поджечь свои вещи.

Огонь был оперативно потушен, из горящей комнаты спасли два человека. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщил РЕН ТВ.

Еще один пожар произошел в подмосковной деревне Митькино. В результате возгорания пострадал вольер с пумой. Животное погибло. По данному факту было возбуждено уголовное дело.