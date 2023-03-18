Уголовное дело возбуждено в Подмосковье после гибели пумы

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по двум статьям после поджога вольера с пумой в подмосковной деревне Митькино, в результате чего животное погибло. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Жестокое обращение с животными», передает ТАСС.

Одинцовская городская прокуратура в свою очередь взяла на контроль доследственную проверку по факту поджога, в результате которого погибла пума.

По предварительным данным, ночью 15 марта в Одинцовском городском округе неизвестные злоумышленники подожгли хозяйственную постройку, в которой находилось дикое животное.

13 марта стало известно, что прокуратура добилась закрытия питомника, который был организован на частном участке в местном селе. Питомник был организован на участке для индивидуального жилищного строительства, и специального разрешения на содержание диких животных у владельцев не было.