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Приметы и советы

Уголовное дело возбуждено в Подмосковье после гибели пумы

Евгений Жуков
Происшествия
Уголовное дело возбуждено в Подмосковье после гибели пумы
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по двум статьям после поджога вольера с пумой в подмосковной деревне Митькино, в результате чего животное погибло. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Жестокое обращение с животными», передает ТАСС.

Одинцовская городская прокуратура в свою очередь взяла на контроль доследственную проверку по факту поджога, в результате которого погибла пума.

По предварительным данным, ночью 15 марта в Одинцовском городском округе неизвестные злоумышленники подожгли хозяйственную постройку, в которой находилось дикое животное.

13 марта стало известно, что прокуратура добилась закрытия питомника, который был организован на частном участке в местном селе. Питомник был организован на участке для индивидуального жилищного строительства, и специального разрешения на содержание диких животных у владельцев не было.

Подмосковье Одинцово Животные МВД Уголовные дела
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