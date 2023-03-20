Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
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Тело основателя группы Cream Soda Свиргунова обнаружили в Волге
Спасатели обнаружили тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова в Волге. Об этом стало известно в понедельник, 20 марта.
Как сообщил Telegram-канал Shot, в скором времени начнется процедура опознания. Еще двоих, брата музыканта и бывшего хоккеиста Георгия Киселева, ищут.
Ранее стало известно, что музыкант с компанией отмечал день рождения на берегу Волги. Когда молодые люди вышли танцевать на реку, покров водоема не выдержал, и четыре человека провалилось под лед. Один мужчина погиб по дороге в больницу.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему нельзя менять постельное белье 23 марта Народный календарь. Как закликать весну на Сорок Сороков 22 марта Народный календарь. Почему важно прибраться в доме перед Вербоносицей 21 марта Народный календарь. Птицы, булочки и костры: как провести 20 марта Народный календарь. Почему нельзя брать чужую посуду 19 марта
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