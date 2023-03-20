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Приметы и советы

Тело основателя группы Cream Soda Свиргунова обнаружили в Волге

Степан Жирнов
Происшествия
Тело основателя группы Cream Soda Свиргунова обнаружили в Волге
Фото: МЧС

Спасатели обнаружили тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова в Волге. Об этом стало известно в понедельник, 20 марта.

Как сообщил Telegram-канал Shot, в скором времени начнется процедура опознания. Еще двоих, брата музыканта и бывшего хоккеиста Георгия Киселева, ищут.

Ранее стало известно, что музыкант с компанией отмечал день рождения на берегу Волги. Когда молодые люди вышли танцевать на реку, покров водоема не выдержал, и четыре человека провалилось под лед. Один мужчина погиб по дороге в больницу.

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