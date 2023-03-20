Пожар произошел в ресторане на юге Москвы

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Москва, Каширское шоссе, 40к2 Карта всех событий

На юге столицы произошел пожар в ресторане. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС в понедельник, 20 марта.

По данным ведомства, горит мансарда двухэтажного дома № 40, корпус 2, на Каширском шоссе. Пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. В 16:35 возгорание было локализовано. Информации о пострадавших не поступало.

Еще один пожар произошел в психосоматическом изоляторе Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Пациент поджег личные вещи для того, чтобы привлечь внимание сотрудников учреждения.