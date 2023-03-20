Обрушение крыши произошло в горящем ресторане на юге столицы

Фото: пресс-служба МЧС России

Москва, Каширское шоссе, 40к2 Карта всех событий

В горящем здании ресторана на юге столицы произошло частичное обрушение кровли. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 20 марта, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника «ВМ», площадь обрушения составила 150 квадратных метров.

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Пожар, о котором идет речь, произошел в мансарде двухэтажного дома № 40, корпус 2, на Каширском шоссе. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. На место происшествия прибыли экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.