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Обрушение крыши произошло в горящем ресторане на юге столицы
Москва, Каширское шоссе, 40к2 Карта всех событий
В горящем здании ресторана на юге столицы произошло частичное обрушение кровли. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 20 марта, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По данным собеседника «ВМ», площадь обрушения составила 150 квадратных метров.
Пожар, о котором идет речь, произошел в мансарде двухэтажного дома № 40, корпус 2, на Каширском шоссе. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. На место происшествия прибыли экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.
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