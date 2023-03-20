Движение по Каширскому шоссе затруднено из-за пожара

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, Каширское шоссе, 40к2 Карта всех событий

Из-за пожара в здании ресторана затруднено движение по Каширскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 20 марта.

Так, в районе дома № 40, корпус 2, по Каширскому шоссе перекрыто движение по трем полосам из пяти, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что горит мансарда двухэтажного здания. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В доме частично обрушилась крыша. Информации о пострадавших не поступало.