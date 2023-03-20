Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение по Каширскому шоссе затруднено из-за пожара

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по Каширскому шоссе затруднено из-за пожара
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Каширское шоссе, 40к2 Карта всех событий

Из-за пожара в здании ресторана затруднено движение по Каширскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 20 марта.

Так, в районе дома № 40, корпус 2, по Каширскому шоссе перекрыто движение по трем полосам из пяти, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что горит мансарда двухэтажного здания. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В доме частично обрушилась крыша. Информации о пострадавших не поступало.

Москва Пожары Пробки Рестораны Район Москворечье-Сабурово
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте