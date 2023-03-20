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Средняя стоимость автозапчастей в России увеличилась

Евгений Силаев
Общество
Средняя стоимость автозапчастей в России увеличилась
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

По оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость запчастей увеличилась на 19,5 процента по сравнению с ценами марта прошлого года.

Рост стоимости в основном затронул детали для иномарок. Например, дверь багажника автомобиля Nissan за последний год подорожала на 80 процентов.

В то же время, по сравнению с прошлыми справочниками ОСАГО, цены на запчасти снизились на 6,4 процента. Это связано с тем, что появились новые источники поставок деталей.

— Цены на запчасти продолжают понемногу стабилизироваться — главным образом благодаря появлению новых каналов поставок запчастей. Это сдерживает давление на тариф по ОСАГО, которое оказывают резко возросшие цены на ремонт автомобилей, — рассказал президент РСА Евгений Уфимцев в беседе с «Российской газетой».

Весной дилеры планируют ввезти по параллельному импорту автомобили, которые ранее не были представлены на российском рынке. Помимо традиционных бензиновых авто, в список также попали электромобили. Что будут представлять собой новинки, какие машины сейчас чаще всего попадают в Россию и как обстоят дела с ценами, «Вечерней Москве» рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.

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