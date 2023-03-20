США выделили Украине новую партию военной помощи на 350 миллионов долларов

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США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 350 миллионов долларов. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

— Сегодня в соответствии с полномочиями, предоставленными мне президентом (США Джо — прим. «ВМ») Байденом, я санкционирую 34-й пакет американского оружия и военной техники для Украины, оценивающийся в 350 миллионов долларов, — сказал он.

В новую партию войдут снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц. Также США передадут Украине противотанковое оружие и ракеты HARM, передает слова Блинкена ТАСС.

8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран Евросоюза согласились поставить Украине артиллерийские боеприпасы из оставшихся запасов. По его словам, ЕС выделит из Европейского фонда еще миллиард евро на помощь Украине. Однако он подчеркнул, что речь идет только о первом этапе поставок.

Накануне обозреватель издания Politico Лили Байер рассказала, что нехватка боеприпасов у Североатлантического альянса, которая вызвана ситуацией на Украине, может привести к расколу в военном блоке. Она отметила, что для решения данной проблемы блоку потребуется убедить некоторые страны увеличить расходы на оборону и предоставить ресурсы, включая большое количество дорогостоящего вооружения.