«Одноклассники» запустили новое шоу о хобби с Буруновым

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Социальная сеть «Одноклассники» запустила флагманское шоу о хобби «ОКнутые люди», ведущим которого станет Сергей Бурунов. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе компании.

— «Одноклассники» сегодня — это огромное сообщество интересных и талантливых людей с различными увлечениями. Теперь среди них и ведущий нашего шоу Сергей Бурунов — человек с разнообразными и разносторонними хобби, — рассказала директор по маркетингу социальной сети Наталья Радченкова.

Участниками проекта стали пользователи «Одноклассников», которых отобрали с помощью кастинга. Они смогут показать свои таланты и побороться за денежный приз. Первый выпуск запланирован на 28 марта.

Кроме того, в шоу примет участие команда звезд. Среди них Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Варвара Щербакова, Константин Ивлев, Ольга Серябкина и Стас Костюшкин.

Также «Одноклассники» в анонсе презентовали обновленный логотип социальной сети. Главная особенность — переход к сокращенному названию ОК.

14 марта социальная сеть запустила сервис «Настроения». Он позволяет установить эмодзи-статус, который будет отображаться в профиле, комментариях, уведомлениях и списке друзей.