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Около 400 школьников поучаствовали в уроках мужества в ржевском филиале Музея Победы

Евгений Силаев
Общество
Около 400 школьников поучаствовали в уроках мужества в ржевском филиале Музея Победы
Фото: Музей Победы

В марте текущего года около 400 школьников посетили уроки мужества в ржевском филиале Музея Победы. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе столичного учреждения.

Всего с начала месяца в музее прошло более 30 уроков мужества. Они были приурочены к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Также мероприятия посвятили военачальнику Андрею Куприянову — участнику освобождения Ржева в составе 215-й стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта.

Во время одного из уроков школьники встретились со столетней жительницей города, труженицей тыла Анной Смирновой. Она рассказала слушателям о жизни в оккупации, а также о послевоенном восстановлении Ржева.

На 21 мая в Музее Победы запланировано открытие выставки «Багровый рубеж», посвященной 80-летию окончания Ржевской битвы. Посетить экспозицию можно будет до конца года.

Посетители увидят фото, документы, вооружение, стрелковое оружие Красной армии и трофеи. Среди реликвий представлена медаль «За боевые заслуги» красноармейца Марка Умарова, который сражался подо Ржевом. В настоящее время силами поискового объединения ведутся поиски родных бойца, которым передадут награду.

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