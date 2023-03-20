Выставка о Ржевской битве откроется в Музее Победы 21 марта

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы во вторник, 21 марта, откроется выставка «Багровый рубеж». Этот проект приурочен к 80-летию окончания Ржевской битвы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— В истории Великой Отечественной войны Ржевская битва осталась одним из самых длительных и кровавых эпизодов: на протяжении 14,5 месяцев велись ожесточенные бои на подступах к городам Ржев и Вязьма. В ходе сражений погибли более миллиона советских солдат и офицеров, а сам Ржев вместе с соседними населенными пунктами оказался почти полностью разрушен, — сообщила заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Елизавета Голощапова.

В выставку включены почти 50 экспонатов. Это раритеты из фондов музея и предметы, которые были найдены поисковиками на местах боев на Ржевско-Вяземском выступе.

Посетители увидят фото, документы, вооружение, стрелковое оружие Красной армии и трофеи. Среди реликвий представлена медаль «За боевые заслуги» красноармейца Марка Умарова, который сражался подо Ржевом. В настоящее время силами поискового объединения ведутся поиски родных бойца, которым передадут награду.

Выставка будет работать до конца года.

Музей Победы 20 марта представит выставку «Обыкновенный нацизм» в Музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского в Салехарде. Всего на выставке представят более 100 экспонатов из коллекции Музея Победы и документы, собранные межмузейной группой в зоне боевых действий.