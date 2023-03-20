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«Слышу жуткий крик»: Пресняков рассказал, как чуть не стал жертвой хищника

Евгений Силаев
Общество
«Слышу жуткий крик»: Пресняков рассказал, как чуть не стал жертвой хищника
Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Музыкант Владимир Пресняков признался, что едва не расстался с жизнью после встречи с хищником. Желание отличиться перед другими могло выйти ему боком.

Во время учебы в музыкальном училище будущий исполнитель создал клуб мушкетеров, где играл роль Д'Артаньяна. Однажды Пресняков решил доказать свое лидерство и залез в вольер белого медведя в Московском зоопарке.

— Целый год он пустовал. Я без задней мысли спускаюсь, слышу жуткий крик и вижу, что на меня бежит зверь, — рассказал Пресняков в беседе с Teleprogramma.pro.

Также Владимир Пресняков стал наставником в музыкальном шоу «Голос». Однако в новом сезоне из-за новых правил может разгореться скандал. Певица Полина Гагарина дважды воспользовалась опцией блокировки выбора Преснякова.

В феврале Пресняков признался, что разделяет мечты супруги Натальи Подольской о дочери. Пара уже воспитывает двоих сыновей. На вопрос журналистов о том, не пора ли им обзавестись дочерью, артист ответил, что выступает только за такое развитие событий.

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