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Приметы и советы

К границам России приблизились два американских бомбардировщика

Ирэна Колесова
Происшествия
К границам России приблизились два американских бомбардировщика
Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель Су-35 пресек нарушение государственной границы РФ двумя стратегическими бомбардировщиками В-52Н ВВС США над Балтийским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной в понедельник, 20 марта.

— Двадцатого марта радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы России, — говорится в заявлении, которое публикует РИА Новости.

Чтобы не допустить нарушение российской границы, в воздух подняли истребитель Су-35. Американские самолеты через некоторое время удалились, и российский истребитель смог занять свое место на аэродроме базирования.

Соединенные Штаты планируют и далее приближаться к российским границам и продолжать полеты над Черным морем. Вашингтон называет «незаконными» любые ограничения со стороны России. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, имеют ли право Штаты летать над Черным морем и зачем им это.

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