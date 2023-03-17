Опасное пространство: зачем США летают над Черным морем и есть ли у них на это право

Фото: Минобороны РФ

Несмотря на недавнее крушение беспилотника, США планируют продолжить полеты над Черным морем и считают «незаконными» любые ограничения со стороны России. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, имеют ли право Штаты летать над Черным морем и зачем им это.

Территориальные права

Черное море омывает берега целого ряда стран: России, Украины, Турции, Грузии, Абхазии, Румынии и Болгарии. Территориальные воды России составляют 12 морских миль от побережья, а 250 миль — особую экономическую зону. В этой зоне РФ имеет ряд прав: в частности, на контроль морских исследований, защиту морской среды, разработку природных ресурсов и т. д. Другие государства имеют право на свободное судоходство и полеты. При этом они должны учитывать права России и соблюдать принятые ей правила.

И Россия, и США обязуются соблюдать положения так называемой Чикагской конвенции. В 1944 году, когда в Европе еще шла война, правительства 52 государств договорились о том, что правила гражданских полетов необходимо регламентировать.

В частности, страны приняли решение отказаться от применения оружия против гражданских самолетов. Также подчеркивалось, что самолеты не имеют права лететь над территорией другой страны без ее согласия, как и совершать там посадку. Государствам давалось право требовать посадки воздушного судна в случае, если его полет не согласован или же оно используется в сомнительных целях.

Конвенция вступила в силу в 1947 году. Тогда же была основана Международная организация гражданской авиации (ИКАО), ставшая агентством при ООН и с тех пор контролирующая выполнение конвенции.

Штаты отвергают ограничения

По словам политолога Юрия Светова, авиация США игнорирует любые границы по всему миру.

— Американцы считают, что они могут летать и плавать везде, где они считают нужным. Они точно так же отвергают ограничения, которые вводил Китай вокруг своих территориальных вод или которые вводили другие государства. Для них весь мир открыт, — рассказал Светов.

Как отметил собеседник «ВМ», еще несколько десятилетий назад американские самолеты-разведчики активно летали над территорией СССР. Протесты Союза игнорировались. Однако после того, как в мае 1960 года в Свердловской области был сбит самолет-шпион Lockheed U-2, а его пилот попал в плен и осужден, США признали существование программы полетов над СССР и начали разрабатывать более высотные самолеты.

Теперь же США перешли к использованию беспилотников, но функции у них сохранились те же, подчеркнул политолог.

— Беспилотники играют ту же самую роль: проверять. У них множество важных функций: беспилотник летит, мы на него реагируем — значит, можно понять, как работает наша система противовоздушной обороны, возможно, какие-то коды зафиксировать, — предположил специалист.

По словам Светова, часть акватории Черного мира объявлена опасной для полетов из-за проведения специальной военной операции (СВО). Такой режим позволяет обезопасить гражданские воздушные суда. В этом Россия отличается от Украины, которая в 2014 году игнорировала начинавшийся конфликт, из-за чего был сбит малайзийский «Боинг».

Эксперт считает, что американские беспилотники продолжат появляться у границ России.

— Мы обозначили акваторию, воздушное пространство которой опасно для полетов. Американцы не признают эти ограничения, поэтому продолжат полеты, — уверен политолог.

Для России крайне важно, чтобы упавший недавно в Черном море беспилотник был изучен, отметил Светов. Однако возможно, что вся информация в нем окажется стертой, добавил политолог.