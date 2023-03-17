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Приметы и советы

Кирби назвал незаконными авиаограничения России над Черным морем

Евгений Белоусов
В мире
Кирби назвал незаконными авиаограничения России над Черным морем
Фото: whitehouse

США считают незаконными авиационные ограничения, которые ввела Россия над Черным морем, и не собираются их придерживаться. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Они могут говорить, что хотят… по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны, — передает его слова РИА Новости.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позже стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Позднее стало известно, что США вызвали российского посла в Вашингтоне в Госдепартамент.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Вечерней Москве», что Россия может извлечь полезные разведданные из обломков упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper.

Черное море Россия США
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