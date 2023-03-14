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Госдеп вызвал посла России в Вашингтоне в связи с инцидентом с беспилотником над Черным морем

Евгений Жуков
В мире
Госдеп вызвал посла России в Вашингтоне в связи с инцидентом с беспилотником над Черным морем
Фото: state.gov

США вызывают российского посла в Вашингтоне в Госдепартамент в связи с инцидентом с беспилотным летательным аппаратом над Черным морем. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

— Мы вызываем российского посла, думаю, что эта встреча на высоком уровне … состоится сегодня после обеда, — сообщил Прайс.

Он также добавил, что российскому дипломату донесут «резкое неудовлетворение нашими представителями из-за непрофессионального перехвата», передает РИА Новости.

Европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позднее стало известно. что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на данную ситуацию со сбитым беспилотником.

Министерство обороны России 1 марта сообщило о предотвращении атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Уточняется, что были сбиты шесть БПЛА.

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