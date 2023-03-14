Госдеп планирует обсудить с Россией инцидент со сбитым дроном над Черным морем

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Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу американского беспилотника MQ-9 Reaper, который был сбит над Черным морем российским истребителем Су-27. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в Белом доме.

Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном районе, несмотря на инцидент со сбитым беспилотником. MQ-9, который, по утверждениям Белого дома, выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, передает РИА Новости.

Европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Минобороны России 1 марта сообщило о предотвращении атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Уточняется, что были сбиты шесть БПЛА, еще четыре вывели из строя с помощью системы РЭБ. Жертв и разрушений на земле нет.