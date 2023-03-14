Минобороны: Российские истребители не сбивали американский беспилотник

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Утром 14 марта в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника в направлении государственной границы России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

Европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Об инциденте доложили президенту США Джо Байдену.

Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу данного инцидента. Позднее стало известно, что США вызвали российского посла в Вашингтоне в Госдепартамент.