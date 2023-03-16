«Это трофей»: какие данные Россия может извлечь из обломков американского беспилотника MQ-9

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Россия может извлечь полезные разведданные из обломков упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper. Об этом «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, MQ-9 — многоцелевой летательный аппарат, который может заниматься разведкой и радиоэлектронной борьбой, а также наносить удары различными ракетами, в том числе «воздух — воздух» и «воздух — земля».

Однако, как полагает эксперт, основной задачей упавшего недалеко от Крыма американского беспилотника был сбор разведданных. Впоследствии они могли быть использованы Украиной.

Между тем при возможности и целесообразности российские военные смогут достать со дна обломки MQ-9. Они, как отмечает Литовкин, представляют интерес для ВС РФ.

— Во-первых, это трофей, — говорит он. — Во-вторых, из обломков MQ-9 может быть извлечена полезная в военном смысле информация. Например, наши специалисты смогут узнать больше об американских беспилотных технологиях: как летают их БПЛА, какие задачи решают, при помощи чего и так далее.

При этом, по мнению эксперта, инцидент с упавшим MQ-9 исчерпан не до конца. Если России удастся поднять со дна обломки беспилотника, то США сразу же потребуют передать их Пентагону.

Напомним, утром 14 марта беспилотник MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал в качестве причины случившегося несоблюдение Штатами установленной после начала СВО зоны ограничения полетов.

В ответ на это глава Пентагона Ллойд Остин призвал российских летчиков действовать «безопасно и профессионально», добавив, что США продолжат летать там, где это позволяет международное право.

После инцидента секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия попытается достать со дна Черного моря обломки MQ-9. Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США «не хотели, чтобы обломки оказались у России».

Утром 16 марта американский телеканал ABC News сообщил со ссылкой на двух источников, что российские корабли были замечены в районе падения MQ-9. Также в телекомпании предположили, что российские военные уже достали его обломки со дна моря.