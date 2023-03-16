Кирби: США не хотят, чтобы РФ достала упавший в Черное море американский БПЛА

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Соединенные Штаты не хотят, чтобы Россия достала упавший в Черное море американский БПЛА. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

— Это наша собственность, и мы бы не хотели, чтобы она оказалась у России. Но мы и не испытываем чрезмерных беспокойств относительно того, что они могут оттуда извлечь, — заявил он в интервью телеканалу CNN.

Специалисты США пока не смогли достать обломки беспилотника MQ-9, который потерпел крушение в водах Черного моря, и вряд ли смогут это сделать. Таким мнением 15 марта поделился Джон Кирби. Он добавил, что в настоящее время военно-политическое руководство Штатов изучает кадры, сделанные в районе крушения.

14 марта европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, после чего он столкнулся с водной поверхностью.