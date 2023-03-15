Кирби: США пока не достали обломки БПЛА из Черного моря

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Американские специалисты пока не смогли достать обломки беспилотника MQ-9, который потерпел крушение в акватории Черного моря, и вряд ли смогут это сделать. Таким мнением в среду, 15 марта, поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

— Мы не достали его. И я не уверен, что сможем сделать это. Он упал очень-очень глубоко в Черное море. Так что мы все еще пытаемся понять, возможно ли приложить какие-либо усилия, чтобы достать его. Быть может, нет, — отметил Кирби.

Он также добавил, что в настоящее время военно-политическое руководство Штатов изучает кадры, сделанные в районе крушения, передает ТАСС.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позднее стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.