Патрушев: Россия планирует попытаться достать обломки американского беспилотника

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Россия попытается поднять со дна Черного моря обломки американского беспилотника. Об этом в среду, 15 марта, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

— Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех, — заявил Патрушев, чьи слова приводит ТАСС.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин добавил, что у нашей страны есть техническая возможность достать обломки дрона.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позднее стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью. В среду, 15 марта, стало известно о том, что об инциденте доложили президенту России Владимиру Путину.