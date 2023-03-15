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Приметы и советы

Путину доложили об инциденте с американским беспилотником

Никита Худяков
Общество
Путину доложили об инциденте с американским беспилотником
Фото: Администрация президента РФ

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об инциденте с американским беспилотником, контактов на высшем уровне между США и Россией не было. Об этом в среду, 15 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Если вы имеете в виду высший уровень — нет, никаких контактов не было. Вопрос, докладывали ли, — он по меньшей мере странный. Ну как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Конечно, такого не может быть. Конечно же, докладывали, — передает слова Пескова РИА Новости.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позднее стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

Черное море Владимир Путин Беспилотники
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