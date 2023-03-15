«Уничтожать, и все»: могут ли США вмешаться в конфликт на Украине и как ответит Россия

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Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения Киева. Однако Белый дом отрицает такое развитие событий. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», при каких обстоятельствах Соединенные Штаты могут открыто встать на сторону Украины.

По словам специалиста, США не будут открыто участвовать в конфликте, но подтолкнут к этому другие страны НАТО. Тем не менее эти государства вступят в противостояние с Россией не как члены Североатлантического альянса, а как соседи Украины.

— Непосредственного вмешательства американцев своими вооруженными силами в конфликт на Украине не будет. В США будет чрезвычайно болезненная реакция, когда туда начнут поступать гробы с американцами. Но Соединенные Штаты подтолкнут к этому шагу страны НАТО. Например, Польшу, Словакию, Чехию. Таких воинственных новых членов Североатлантического альянса вполне можно спровоцировать на вступление в украинский конфликт. Кроме того, это можно подать так, что они участвуют не как члены НАТО, а как самостоятельные государства. Эти страны как соседи по просьбе правительства Украины вмешались в противостояние с Россией, — заявил Светов.

Политолог отметил, что он исключает прямое вмешательство войск США. В преддверии президентских выборов американцы на это не пойдут.

Кроме того, эксперт объяснил, как будет реагировать Россия на такое развитие событий.

— Какая здесь может быть реакция, кроме как уничтожать, и все. Мы их предупредили, что в отношении самолетов рассматривается такая ситуация. Если на Украину поставят летательные аппараты и они будут базироваться вне ее территории, то мы будем их считать законной военной целью. Россия будет вести себя как со вчерашним американским беспилотником над Черным морем, — сказал он.

Во вторник, 14 марта, европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Кроме того, Соединенные Штаты приняли меры с целью не допустить попадания обломков своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper в чужие руки и выразили протест России из-за инцидента.