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Херш: США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения ВСУ

Никита Худяков
В мире
Херш: США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения ВСУ
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты рассматривают вариант прямого вмешательства в конфликт на Украине в случае появления перспектив поражения Киева. Об этом в среду, 15 марта, сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

— Мне говорят, игра будет такая — «это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян», что не обманет мир. Это мы воюем с россиянами, — сказал он.

Также журналист напомнил о разгроме советскими войсками немецких захватчиков под Сталинградом. По его словам, США не стоит ввязываться в конфликт с Россией. Публицист отметил, что Запад обманывает себя относительно результатов ситуации на Украине. Кроме того, журналист подчеркнул, что Россия еще не задействовала в СВО свои «главные силы», передает ТАСС.

Чем известен Сеймур Херш — в материале «Вечерней Москвы».

14 марта офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что совсем скоро украинской армии придется столкнуться с «ужасающими потерями».

Политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что США не всегда активно участвовали в конфликтах в разных точках планеты. Однако сейчас Вашингтон видит в боевых действиях хорошую возможность заработать.

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