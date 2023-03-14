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«Такова их судьба»: разведчик Риттер раскрыл будущее ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Такова их судьба»: разведчик Риттер раскрыл будущее ВСУ
Фото: president.gov.ua

Совсем скоро украинской армии придется столкнуться с «ужасающими потерями». Об этом во вторник, 14 марта, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

— Каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или пленен в ближайшие месяцы. Речь идет о сотнях тысяч человек. Такова их судьба, — сказал он.

ВСУ не удастся вклиниться в мощные оборонительные рубежи армии России именно из-за тяжких потерь, убежден эксперт. Уже этим летом поражение Украины станет очевидным, сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Недавно Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с ним и выяснила, каким он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.

Также политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что США не всегда активно участвовали в конфликтах в разных точках планеты. Однако сейчас Вашингтон видит в боевых действиях хорошую возможность заработать.

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