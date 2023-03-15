Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

США выразили протест России из-за инцидента с БПЛА над Черным морем

Никита Худяков
В мире
США выразили протест России из-за инцидента с БПЛА над Черным морем
Фото: Unsplash

США приняли меры с целью не допустить попадания обломков своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper в чужие руки и выразили протест России из-за инцидента. Об этом в среду, 15 марта, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

— Не слишком вдаваясь в подробности, я могу сказать, что применительно к этому беспилотнику мы приняли меры с целью защиты нашей собственности, конкретно этого летательного аппарата. Он является собственностью США, — заявил он.

По словам представителя Белого дома, Соединенные Штаты не хотят, чтобы обломки беспилотника попали в чужие руки, передает ТАСС.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позднее стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

Черное море Россия США Беспилотники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте