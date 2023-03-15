США выразили протест России из-за инцидента с БПЛА над Черным морем

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США приняли меры с целью не допустить попадания обломков своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper в чужие руки и выразили протест России из-за инцидента. Об этом в среду, 15 марта, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

— Не слишком вдаваясь в подробности, я могу сказать, что применительно к этому беспилотнику мы приняли меры с целью защиты нашей собственности, конкретно этого летательного аппарата. Он является собственностью США, — заявил он.

По словам представителя Белого дома, Соединенные Штаты не хотят, чтобы обломки беспилотника попали в чужие руки, передает ТАСС.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позднее стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.