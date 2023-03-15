В Минобороны раскрыли детали переговоров Шойгу с главой Пентагона

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Соединенных Штатов Ллойдом Остином причины и последствия инцидента с американским беспилотником над Черным морем. Об этом сообщили в среду, 15 марта, в ведомстве.

— По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина. Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением БПЛА 14 марта в Черном море, — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Министр обороны РФ указал, что причиной инцидента стали действия Штатов по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов, которая была установлена в связи с проведением спецоперации, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Москвы.

Отмечено, что полеты БПЛА США около побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Россия не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в связи с тем, что падение американского БПЛА в Черное море и якобы сброс топлива на него, о котором говорят власти США, были неэкологичными.

14 марта европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Через некоторое время стало известно, что Госдепартамент США намерен провести переговоры с российской стороной по поводу инцидента.

При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, после чего он столкнулся с водной поверхностью.