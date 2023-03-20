«И это все?»: В Сети высмеяли канадскую военную помощь Украине

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Глава Минобороны Канады Анита Ананд опубликовала кадры с машиной Bergepanzer 3, которую страна обещала предоставить Украине в качестве военной помощи. Однако пользователи интернета поступок не оценили: пользователи Twitter просто высмеяли такую поддержку для Киева.

На кадрах, которые опубликовала Ананд, бронированную ремонтно-эвакуационную машину погружают в самолет, который далее отправится на Украину. Сама министр написала, что Канада будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

— Эта машина будет уничтожена Россией или сгниет у нас на складе, какая разница, все равно менять на новую, — заключил пользователь Льюис Уитроу.

Другие владельцы аккаунтов в Twitter стали предполагать, что машина арендована в каршеринге. Пользователи посмеялись над «щедростью» такой помощи, а также посетовали, что на подобные перелеты уходят деньги канадских налогоплательщиков.

Ранее стало известно, что правительство Канады приняло решение передать Украине еще восемь тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для ПВО. Кроме того, Оттава переправит в Киев более 1800 единиц 105-миллиметровых учебных боеприпасов для танков.