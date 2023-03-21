В Крыму в районе Джанкоя сработала система ПВО

Фото: Минобороны РФ

В Крыму в районе Джанкоя сработала система противовоздушной обороны, один человек пострадал. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Пока властям Крыма только предстоит оценить последствия срабатывания ПВО. В ближайшее время будут приниматься решение о компенсациях. Сам Сергей Аксенов находится на рабочем месте, он координирует работу ведомств. На место ЧП выдвинулся заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

Ранее губернатор Севастополя успокоил жителей и информировал, что громкие звуки в городе 18 марта распространялись в связи с проведением на полигоне учебной стрельбы, в том числе из гранатометов.