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Приметы и советы

Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе

Араз Салехов
Общество
Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе
Фото: shutterstock

Громкие звуки в Севастополе распространяются в связи с проведением на полигоне учебной стрельбы, в том числе из гранатометов. Об этом в субботу, 18 марта, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

— Вижу сообщения о громких звуках. На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов, — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом Развожаев прокомментировал информацию о звуках взрывов и выстрелов в черте города.

В середине февраля похожий случай произошел в Армянске — советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал новость о взрывах в городе и отметил, что в регионе проходят учения по военной подготовке.

28 февраля в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе. По данным СМИ, в небо над городом были подняты истребители. Аэропорт Пулково не принимал самолеты. Кроме того, судя по данным сервиса Flightradar, гражданские самолеты не приближались к городу.

Позже выяснилось, что дежурными силами Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону (ПВО) была проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Минобороны уточнили, что в учениях были задействованы истребители.

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