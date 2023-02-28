Baza: В Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе

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В Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

По их данным, в небо над городом были подняты истребители. Уточняется, что аэропорт Пулково в данный момент не принимает самолеты. Также, судя по сервису Flightradar гражданские самолеты не приближаются к Санкт-Петербургу.

Сигнал «Ковер» подают при появлении НЛО или незаконном пересечении границы, передает Baza.

28 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о падении неустановленного летательного аппарата. В результате инцидента никто не пострадал, однако незначительно была задета хозяйственная постройка животноводческой фермы.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что беспилотный летательный аппарат залетел в окно квартиры на улице Попова. Как уточняется, жителей перевезли в безопасное место.