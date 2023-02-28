Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Baza: В Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе

Никита Худяков
Происшествия
Baza: В Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе
Фото: patriarchia.ru

В Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

По их данным, в небо над городом были подняты истребители. Уточняется, что аэропорт Пулково в данный момент не принимает самолеты. Также, судя по сервису Flightradar гражданские самолеты не приближаются к Санкт-Петербургу.

Сигнал «Ковер» подают при появлении НЛО или незаконном пересечении границы, передает Baza.

28 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о падении неустановленного летательного аппарата. В результате инцидента никто не пострадал, однако незначительно была задета хозяйственная постройка животноводческой фермы.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что беспилотный летательный аппарат залетел в окно квартиры на улице Попова. Как уточняется, жителей перевезли в безопасное место.

НЛО Санкт-Петербург Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте