Минобороны: Небо над Петербургом закрывалось для тренировки ПВО Западной зоны

Фото: Минобороны РФ

Дежурными силами Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону (ПВО) была проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

— Дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.

В учениях были задействованы истребители, цитирует сообщение РИА Новости.

28 февраля в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе. По данным СМИ, в небо над городом были подняты истребители. Аэропорт Пулково не принимал самолеты. Кроме того, судя по данным сервиса Flightradar, гражданские самолеты не приближались к городу.

Власти Санкт-Петербурга официально подтвердили, что аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. Конкретная причина данного решения не уточнялась.

Позже источник, близкий к экстренным службам аэропорта, сообщил, что в городе отменяют план «Ковер» и открывают небо над городом. По его данным, ограничения перестали действовать в 11:40 по московскому времени.