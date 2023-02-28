Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил принимать и отправлять самолеты

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили власти Санкт-Петербурга.

— Внимание! В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме, — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице руководства Северной столицы в социальной сети «ВКонтакте».

Конкретная причина данного решения не уточняется.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Санкт-Петербурге был введен план «Ковер» из-за появления неопознанного объекта в воздухе. По данным СМИ, в небо над городом была поднята военная авиация. Уточняется, что аэропорт Пулково в данный момент не принимает самолеты. Кроме того, судя по данным сервиса Flightradar, гражданские самолеты не приближаются к городу.

В этот же день глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о падении неустановленного летательного аппарата на территорию республики. В результате инцидента никто не пострадал, однако незначительно была задета хозяйственная постройка местной животноводческой фермы.