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В Санкт-Петербурге отменяют план «Ковер» и открывают небо над городом

Никита Худяков
Происшествия
В Санкт-Петербурге отменяют план «Ковер» и открывают небо над городом
Фото: АГН Москва

В Санкт-Петербурге отменяют план «Ковер» и открывают небо над городом. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили ТАСС со ссылкой на источник, близкий к экстренным службам аэропорта.

Все (ограничения — прим «ВМ») сняты, — сказал собеседник агентства.

По его словам, ограничения перестали действовать в 11:40 по московскому времени, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе. По данным СМИ, в небо над городом были подняты истребители. Аэропорт Пулково не принимал самолеты. Кроме того, судя по данным сервиса Flightradar, гражданские самолеты не приближались к городу.

Позже власти Санкт-Петербурга сообщили, что аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. Конкретная причина данного решения не уточняется.

Источник, знакомый с телеграммой Росавиации заявлял, что воздушное пространство в радиусе 200 километров вокруг петербургского аэропорта Пулково закрыто до 13:20 по московскому времени.

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