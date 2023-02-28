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Воздушное пространство вокруг аэропорта Пулково закрыли до 13:20

Араз Салехов
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Воздушное пространство вокруг аэропорта Пулково закрыли до 13:20
Фото: Pexels

Воздушное пространство в радиусе 200 километров вокруг петербургского аэропорта Пулково закрыли до 13:20 по московскому времени. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с телеграммой Росавиации.

— Информируем о вводе временного ограничения воздушного пространства до 10:20 по местному времени (13:20 по московскому) в районе, ограниченном окружностью радиусом 200 километров, на всех высотах, — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, пилотов просят использовать альтернативные маршруты полетов и обеспечить запас топлива.

В Санкт-Петербурге ранее ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе. По данным СМИ, в небо над городом были подняты истребители. Аэропорт Пулково в данный момент не принимает самолеты. Кроме того, судя по данным сервиса Flightradar, гражданские самолеты не приближаются к городу.

Позже власти Санкт-Петербурга официального сообщили, что аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. Конкретная причина данного решения не уточняется.

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