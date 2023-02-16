Советник главы Крыма Крючков ответил на слухи о взрывах в Армянске

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Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал новость о взрывах в районе Армянска и отметил, что в регионе проходят учения по военной подготовке.

— Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации, — написал Крючков в Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что в крымском городе Армянске на севере полуострова якобы произошли взрывы.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении системой противовоздушной обороны России нескольких БПЛА в акватории — в зоне Крыма, помимо двух сбитых беспилотников ВСУ вблизи Севастополя.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о намерении Вооруженных сил Украины предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область благодаря наступлению на Запорожскую область. Так, военные возвели в регионе несколько линий эшелонированной обороны для недопущения прорыва.