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Вооруженные силы Украины предпримут попытку перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область с помощью наступления на Запорожскую область. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Нашей армии известно о планах противника. Никакой легкой прогулки здесь для украинских боевиков не будет, — сказал он.

По его словам, военные возвели в регионе несколько линий эшелонированной обороны для недопущения прорыва. При этом сейчас у ВСУ недостаточно резервов для организации наступления, цитирует Рогова РИА Новости.

До этого обозреватель Politico Пол Маклири заявил, что украинской армии придется использовать меньшее количество боеприпасов из-за истощения запасов оружия в странах Запада — так, натовские инструкторы обучают украинских военных в Европе тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.

11 февраля Рогов заявил, что диверсионно-разведывательные группы украинской армии пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом российских военнослужащих. Кроме того, он добавил, что украинское руководство намерено любым способом подорвать мирную жизнь в области.