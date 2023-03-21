Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пленный боец ВСУ признался, что до украинских солдат не доходит оружие НАТО

Ирэна Колесова
В мире
Пленный боец ВСУ признался, что до украинских солдат не доходит оружие НАТО
Фото: shutterstock

Рядовые солдаты ВСУ видят хваленое западное вооружение только по телевизору, а сами воюют с автоматами 80-х годов, рассказал пленный украинский военный Евгений Иванников. По его словам, до его пленения в ЛНР он ни разу не видел оружия от НАТО на своих позициях.

— Вот это все я вижу только по телевизору. Куда оно идет? Может, в эти ССО? Мы были в Тернополе, были под Киевом, в Александровке. Нигде я этого не видел. Где-то же оно есть, раз его дают и показывают, — публикует РИА Новости слова Иванникова.

Пленный посетовал, что ему приходилось воевать, вооружившись автоматами 1988-1990 годов. Ни ручных противотанковых гранатометов, ни пулеметов ему так и не предоставили.

В понедельник, 20 марта, стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 350 миллионов долларов. В нее будут входить в том числе боеприпасы для РЗСО HIMARS и для БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM и другое вооружение.

Украина Оружие Солдаты НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте