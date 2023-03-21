Пленный боец ВСУ признался, что до украинских солдат не доходит оружие НАТО

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Рядовые солдаты ВСУ видят хваленое западное вооружение только по телевизору, а сами воюют с автоматами 80-х годов, рассказал пленный украинский военный Евгений Иванников. По его словам, до его пленения в ЛНР он ни разу не видел оружия от НАТО на своих позициях.

— Вот это все я вижу только по телевизору. Куда оно идет? Может, в эти ССО? Мы были в Тернополе, были под Киевом, в Александровке. Нигде я этого не видел. Где-то же оно есть, раз его дают и показывают, — публикует РИА Новости слова Иванникова.

Пленный посетовал, что ему приходилось воевать, вооружившись автоматами 1988-1990 годов. Ни ручных противотанковых гранатометов, ни пулеметов ему так и не предоставили.

В понедельник, 20 марта, стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 350 миллионов долларов. В нее будут входить в том числе боеприпасы для РЗСО HIMARS и для БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM и другое вооружение.