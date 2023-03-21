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«Ну как же так»: сын Софии Ротару поделился горькой семейной утратой

Ирэна Колесова
Общество
«Ну как же так»: сын Софии Ротару поделился горькой семейной утратой
Фото: t.me/rotaru_sofia

Сын знаменитой украинской артистки Софии Ротару Руслан Евдокименко признался, что ему и его семье пришлось перенести тяжелую утрату. В возрасте 71 года скончалась его теща, Людмила Белоусова. До своего дня рождения пенсионерка не дожила всего две недели.

— Люся, ну как же так… 30.03.1951-17.03.2023, — кратко подписал Евдокименко кадр в социальных сетях.

В прошлом году сын и внук знаменитой певицы оказались в центре крупного скандала. Мужчины решили попробовать сбежать в Молдавию на лодке, однако их быстро засекли пограничники. Обоим могли назначить реальные сроки, но беглецам удалось избежать наказания, рассказывал источник «СтарХиту».

Ранее София Ротару вновь попала в скандальную ситуацию на Украине, где проживает последние годы с семьей сына. На артистку накинулись недовольные украинцы из-за поведения ее внучки Софии Евдокименко. Девушка часто показывает в соцсетях свою роскошную жизнь, в то время как ее земляки вынуждены едва сводить концы с концами.

Украина София Ротару Семья
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