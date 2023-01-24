София Ротару оказалась в центре скандала на Украине из-за внучки

Фото: t.me/rotaru_sofia

Певица София Ротару попала в скандальную ситуацию на Украине, где проживает последние годы с семьей единственного сына. На артистку накинулись недовольные украинцы из-за поведения ее внучки Софии Евдокименко. Девушка часто показывает в соцсетях свою роскошную жизнь, в то время как ее земляки вынуждены едва сводить концы с концами.

Внучка звезды давно живет в Соединенных Штатах, где учится в университете, а отдыхать предпочитает в Европе. Она питает страсть к дорогой обстановке и высокому сервису, поэтому выбирает только дорогие заведения — люксовые гостиницы и рестораны. И недавний отдых в Италии Софии привел в исступление украинцев.

Она продемонстрировала, как жила на итальянской вилле своей знаменитой бабушки, а назад в Штаты полетела бизнес-классом. За это пользователи с Украины накинулись на нее, ругая, что она «сорит деньгами», является истинной представительницей «золотой молодежи», которую интересуют только непомерные траты и позерство. Прошлись хейтеры и по Ротару, которая таким образом воспитала внучку, сообщает «Комсомольская правда».

В прошлом году актриса Яна Поплавская поддержала организаторов российской ежегодной премии «Песня года», которые не пригласили на мероприятие Софию Ротару.