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«Кто не с нами, тот против нас!»: Поплавская поддержала отказ приглашать Ротару на «Песню года»

Евгений Белоусов
Общество
«Кто не с нами, тот против нас!»: Поплавская поддержала отказ приглашать Ротару на «Песню года»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса и телеведущая Яна Поплавская поддержала организаторов российской ежегодной премии «Песня года», которые не пригласили на мероприятие Софию Ротару.

— Сейчас нам нужны люди, которые стоят за нами. Нужны духоподъемные личности. Если не с нами, то пусть идет. Кто не с нами, тот против нас! — заявила Поплавская.

Актриса подчеркнула, что считает решение федеральных телеканалов о прекращении трансляции творчества звезд, раскритиковавших спецоперацию, безусловно верным. Кроме того, Ротару, убеждена Поплавская, достаточно заработала на российской эстраде, передают «Народные новости».

В августе актриса Мария Шукшина осудила тех, кто слушает известных украинских исполнителей Софию Ротару и Верку Сердючку, и призвала доносить на них.

Однако с этим не согласился актер и телеведущий Оскар Кучера. По его словам, ему очень грустно из-за того, что актриса стала часто делать резкие заявления, призывая к радикальным действиям.

Недавно Ротару решила прервать длительное молчание и сообщила, что очень переживает насчет нынешней ситуации на Украине. Она вернулась в родное село Маршинцы, где провела свое детство.

Поездки в другие места пока не планируются, уточнила артистка в посте в соцсетях. По словам ее сына Руслана Евдокименко, она чувствует себя «более-менее», но пребывает в плохом настроении.

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