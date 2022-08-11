«Сошла с ума»: Кучера оценил призыв Шукшиной доносить на людей за прослушивание Ротару

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Актриса Мария Шукшина в последнее время неприятно удивляет многих коллег своими радикальными заявлениями. Актер и телеведущий Оскар Кучера один из тех, кого привело в недоумение предложение знаменитости писать доносы на россиян.

Недавно артистка осудила тех, кто слушает известных украинских исполнителей Софию Ротару и Верку Сердючку, и призвала доносить на них. Кучера заявил, что Шукшина перегнула палку в своих призывах.

— Я думаю, что Маша, вероятно, сошла с ума. Я перестал читать ее канал. Считаю, что любые перегибы — это все-таки перегибы. Если она думает, что те, кто слушают Ротару и Сердючку и других украинских исполнителей, от этого перестают быть патриотами, то мне искренне жалко Машу. Все-таки я склонен не верить в то, что Шукшина могла предложить такое. Я всегда относился к ней как к хорошему человеку, — сказал артист в комментарии «Экспресс газете».

По словам Кучеры, ему очень грустно из-за того, что актриса стала часто делать резкие заявления, призывая к радикальным действиям.

В начале августа Мария Шукшина резко прокомментировала шоу музыкального критика Сергея Соседова и обвинила его в пропаганде «нормальности, чуждой нашему народу». Также она заявила, что такие персонажи, как Соседов, являются заказным проектом.