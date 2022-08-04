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Шукшина обвинила Соседова в пропаганде ЛГБТ-ценностей на телевидении

Юлия Курганова
Общество
Шукшина обвинила Соседова в пропаганде ЛГБТ-ценностей на телевидении
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Актриса Мария Шукшина резко прокомментировала шоу музыкального критика Сергея Соседова и обвинила его в пропаганде «нормальности, чуждой нашему народу». Также она заявила, что такие персонажи как Соседов являются заказным проектом.

Артистка негативно прокомментировала передачу «За гранью», которую ведет известный критик. Она высказалась и по поводу его ориентации, которую он не скрывает. Звезда подчеркнула, что такие программы и ведущие являются чьим-то заказом, поэтому их будут показывать в эфире пока заказчик не удовлетворит свои потребности.

— Они выходят в эфир потому, что это заказ. Выходят и будут выходить, пока это выгодно и необходимо заказчику. А зрители в данном случае просто объект для манипуляций с далеко идущими целями. Какими? Пропаганда новой нормальности, чуждой нашему народу, какими же еще, не для просвещения же, образования и воспитания.? Других целей у современного ТВ, к сожалению, нет, — написала она в своем Telegram-канале.

Актер и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов призвал запретить выступления певца Филиппа Киркорова в Крыму из-за номера с танцем на православном кресте. По его мнению, общественность не желает видеть Киркорова на эстраде.

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