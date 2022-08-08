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«Самочувствие более-менее»: сын Софии Ротару рассказал о плохом настроении певицы

Александр Афонин
Общество
«Самочувствие более-менее»: сын Софии Ротару рассказал о плохом настроении певицы
Фото: YouTube / Eva Music

Певица София Ротару решила прервать длительное молчание и рассказала, что очень переживает насчет нынешней ситуации на Украине.

Она вернулась в родное село Маршинцы, где провела свое детство. Там она родилась, пошла в школу, начала карьеру певицы и так далее. Поездка в другие места пока не планируется, рассказала певица в посте в соцсетях.

Активную поддержку артистке дает ее сын Руслан Евдокименко. Он рассказал о жизни матери.

— Самочувствие более-менее. Настроение плохое, потому что вы знаете, что у нас. Тут больше никаких комментариев, — передает слова сына артистки StarHit.

До этого российский шоумен Никита Джигурда заявил, что решившие покинуть Россию артисты самостоятельно наказали себя, «ликвидировав» собственное творчество. По его словам, знаменитости потеряли возможность давать концерты на родине и выступать перед российским народом.

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