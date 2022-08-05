Джигурда: Уехавшие из России артисты сами себя «ликвидировали»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Решившие покинуть Россию артисты самостоятельно наказали себя, «ликвидировав» собственное творчество. Такое мнение в минувший четверг, 4 августа, выразил известный российский шоумен Никита Джигурда.

Знаменитости потеряли возможность давать концерты на родине и выступать перед российским народом. В качестве примера актер привел группу «Би-2», которая получила много критики на выступлениях за свою позицию.

При этом, как утверждает Джигурда, некоторые звезды могут извлекать из европейской жизни определенные дивиденды, пишет портал Teleprogramma.pro.

— Андрюша Макаревич, Гудков — это интеллектуалы, которые, на мой взгляд, материализуют свою позицию, получают от этого некие дивиденды. Им жить в Европе лучше, чем в России, где им уже не дают выступать. Они сами себя наказали, ликвидируя в какой-то степени свои песни, свое творчество, — пояснил свою точку зрения шоумен.

В мае Джигурда рассказывал, что стал актером, поскольку родился в Международный день театра — 27 марта. Это обстоятельство и предопределило его дальнейшую судьбу.