Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Джигурда: Уехавшие из России артисты сами себя «ликвидировали»

Егор Провоторов
Общество
Джигурда: Уехавшие из России артисты сами себя «ликвидировали»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Решившие покинуть Россию артисты самостоятельно наказали себя, «ликвидировав» собственное творчество. Такое мнение в минувший четверг, 4 августа, выразил известный российский шоумен Никита Джигурда.

Знаменитости потеряли возможность давать концерты на родине и выступать перед российским народом. В качестве примера актер привел группу «Би-2», которая получила много критики на выступлениях за свою позицию.

При этом, как утверждает Джигурда, некоторые звезды могут извлекать из европейской жизни определенные дивиденды, пишет портал Teleprogramma.pro.

— Андрюша Макаревич, Гудков — это интеллектуалы, которые, на мой взгляд, материализуют свою позицию, получают от этого некие дивиденды. Им жить в Европе лучше, чем в России, где им уже не дают выступать. Они сами себя наказали, ликвидируя в какой-то степени свои песни, свое творчество, — пояснил свою точку зрения шоумен.

В мае Джигурда рассказывал, что стал актером, поскольку родился в Международный день театра — 27 марта. Это обстоятельство и предопределило его дальнейшую судьбу.

Шоу-бизнес Никита Джигурда группа «Би-2»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Все мнения
О проекте