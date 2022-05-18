Никита Джигурда рассказал, почему стал актером

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер театра и кино, певец Никита Джигурда рассказал, почему выбрал актерскую профессию.

Он отметил, что появился на свет в Международный день театра, 27 марта. Данное обстоятельство и предопределило его судьбу.

Воспоминания о детстве вместе с родителями в маленькой квартирке в хрущевке актер называет самыми светлыми в своей жизни. По словам Джигурды, большое влияние на него оказал старший брат Сергей. У него он научился многому: правильному отношению к окружающим, творчеству.

Актер рассказал, что свое первое стихотворение в 13 лет он написал под влиянием брата. Джигурда отметил, что благодарен ему за многое, передает ФАН.

Актер добавил, что вокруг нас еще очень много непознанного, недоступного, а во многом и опасного для обывательского мышления, но свой собственный мир он считает лишенным каких-либо ограничений.

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии с актером Никитой Джигурдой.

На фото Волочкова и Джигурда предстали в красивых эпатажных нарядах: балерина — в белом платье и на высоких каблуках, а актер позировал в красном пиджаке и в высоких ботинках.