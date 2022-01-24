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«А Серега где?»: Волочкова опубликовала фотографии с Джигурдой

Георгий Соланович

Общество
«А Серега где?»: Волочкова опубликовала фотографии с Джигурдой
Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии с актером Никитой Джигурдой. Снимки артистка опубликовала в своем Instagram.

На фото Волочкова и Джигурда предстали в красивых эпатажных нарядах: балерина — в белом платье и на высоких каблуках, а актер позировал в красном пиджаке и в высоких ботинках.

— Спасибо моему другу Никите Джигурде за поддержку в любых обстоятельствах! А сегодня на федеральном канале обсуждаем как раз тему подстав и провокаций, — пишет Волочкова в Instagram.

Подписчики актрисы сразу же подумали, что две скандальные персоны могли бы стать прекрасной парой.

«Как вы подходите друг другу!»; «А Серега где?»; «Сергей вам не идет. Видно, что он играл свою роль. А вот Никита прямо ваше-ваше!» — комментируют публикацию фанаты.

Анастасия Волочкова в четверг, 20 января, отметила свой день рождения. Приме исполнилось 46 лет. Праздник артистка начала с купания в ледяной купели. На мероприятии можно было заметить многих именитых гостей: Никиту Джигурду, Катю Лель и Эвелину Бледанс.

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