Ледяная купель, Джигурда и торт: Волочкова поделилась кадрами со своего дня рождения

Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова в четверг, 20 января, отметила свой день рождения. Приме исполнилось 46 лет.

Праздник артистка начала с купания в ледяной купели. Процессом Волочкова поделилась на своей странице в Instagram.

При этом балерина не забыла упомянуть, что только что вернулась с отдыха на Мальдивских островах.

Перед тем, как окунуться в купель, балерина разбила в ней слой льда, который образовался, судя по всему, из-за сильных морозов.

Подписчики оценили, с какой бодростью и легкостью Волочкова окунулась в ледяную бочку. Кроме того, стоя на морозе после контакта с ледяной водой, у примы хватило сил заявить своим фанатам, что она родилась не просто так.

— Я точно знаю, что родилась в этот день, 20 января, не зря. Чтобы радовать вас на этой земле моим светом, — сказала прима.

Позже Волочкова опубликовала несколько кадров с самого праздника. На мероприятии можно было заметить многих именитых гостей: Никиту Джигурду, Катю Лель и Эвелину Бледанс.

В конце торжества балерине преподнесли большой праздничный торт, украшенный ягодами.